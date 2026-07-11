Ο Έλον Μασκ βάζει σε εφαρμογή το πιο φιλόδοξο σχέδιό του για την αποίκηση του Διαστήματος, με στόχο οι πρώτες αποστολές που θα μεταφέρουν εξοπλισμό στη Σελήνη και τον Άρη να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του 2026. Οι πρώτοι «έποικοι», ωστόσο, δεν θα είναι άνθρωποι, αλλά τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus της Tesla, τα οποία θα αναλάβουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη μελλοντική εγκατάσταση ανθρώπινων πληρωμάτων.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε πρόσφατα ότι η SpaceX έχει μεταφέρει το κύριο βάρος του σχεδιασμού της στη Σελήνη, καθώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη Γη και, όπως είπε, είναι «πολύ πιο γρήγορο να ολοκληρωθεί» η δημιουργία μιας πόλης εκεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη βάση μέσα στην επόμενη δεκαετία, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται το όραμα για τον Άρη. Μάλιστα, εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα επτά χρόνια θα είναι εφικτή η αποστολή των πρώτων υλικών και στον Κόκκινο Πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η SpaceX κατέθεσε αυτή την εβδομάδα αιτήσεις στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), ζητώντας άδεια για την ανάπτυξη ενός «αστερισμού» 100.000 δορυφόρων. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις επικοινωνίες μεταξύ Γης και Διαστήματος, αλλά και να προσφέρει την υπολογιστική ισχύ που θα απαιτείται για τη λειτουργία δισεκατομμυρίων συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στη Γη όσο και στις μελλοντικές διαστημικές βάσεις.

Ο συνιδρυτής της SpaceX, Τζιμ Κάντρελ, εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βρίσκεται ενσωματωμένη σε κάθε ρομπότ ξεχωριστά.

«Αν διαθέτεις ένα πραγματικά ισχυρό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα το ενσωματώσεις σε κάθε ρομπότ; Όχι. Θα έχεις κεντρική υπολογιστική ισχύ και γι’ αυτό υπάρχουν αυτοί οι δορυφόροι», δήλωσε στη New York Post.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «τα ρομπότ θα κατασκευάσουν τον οικισμό πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο Μασκ θα προλάβει να δει το σχέδιό του να γίνεται πραγματικότητα, «εκτός αν κάνει κάτι πραγματικά ανόητο ή κάποιος τον σκοτώσει».

Η SpaceX έκανε ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση την Πέμπτη, όταν εκτόξευσε ακόμη 29 δορυφόρους Starlink σε χαμηλή γήινη τροχιά με πύραυλο Falcon 9, ο οποίος πραγματοποίησε την 36η επιτυχημένη επαναχρησιμοποίησή του.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει αποκαλύψει μέσω της πλατφόρμας X ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ακόμη μεγαλύτερου πυραύλου μεταφοράς από το Starship, ικανού να μεταφέρει τον βαρύ εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων πέρα από τη Γη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του, οι πρώτες αυτάρκεις πόλεις στον Άρη θα μπορούσαν να λειτουργούν μεταξύ 2045 και 2055.

Οι μεγάλες προκλήσεις

Η μεταφορά εκατομμυρίων τόνων εξοπλισμού στο Διάστημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια του σχεδίου.

Το Starship έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να εκτοξεύεται, να επιστρέφει και να πραγματοποιεί επιτυχώς διαχωρισμό σταδίων, ωστόσο δεν έχει ακόμη επιδείξει επιτυχημένο ανεφοδιασμό σε τροχιά, στοιχείο απαραίτητο για τα μεγάλα διαστημικά ταξίδια.

Ο πρώην επικεφαλής τεχνολογίας του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Marshall της NASA, Λες Τζόνσον, υπογράμμισε ότι μία από τις βασικές δυσκολίες είναι η δημιουργία ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς.

«Η δυνατότητα οικονομικών μεταφορών με επιστροφή είναι μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε.

Ακόμη κι όταν λυθεί αυτό το πρόβλημα, το διαστημόπλοιο θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει με αξιοπιστία τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού για την αποίκηση. Παρ’ όλα αυτά, ο Μασκ έχει δηλώσει πως φιλοδοξεί να πραγματοποιεί εκτοξεύσεις κάθε λίγες ημέρες.

Η Σελήνη ως πεδίο δοκιμών

Παρότι ο απώτερος στόχος είναι ο Άρης, η Σελήνη θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο εργαστήριο δοκιμών.

Το ταξίδι διαρκεί μόλις τρεις ημέρες, σε αντίθεση με τους περίπου έξι μήνες που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στον Άρη.

«Αν κάτι πάει στραβά, οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν γρήγορα και μπορείς να στείλεις ανταλλακτικά άμεσα. Όλη αυτή η διαδικασία εκμάθησης γίνεται στη Σελήνη ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείς όταν φτάσεις στον Άρη», εξήγησε ο Τζόνσον.

Στη Σελήνη θα δοκιμαστούν όλες οι κρίσιμες διαδικασίες, από την εκφόρτωση του εξοπλισμού μέχρι την παραγωγή ενέργειας, την εξασφάλιση νερού και οξυγόνου και την κατασκευή των πρώτων κατοικιών.

«Πολλά από όσα θα γίνουν στη Σελήνη μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν αυτούσια και στον Άρη. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα», σημείωσε.

Τα ρομπότ θα προηγηθούν των ανθρώπων

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τα ανθρωποειδή Optimus της Tesla.

«Οι άνθρωποι τρώνε, έχουν βιολογικές ανάγκες, καταναλώνουν και εκπνέουν νερό. Είμαστε πολύ περίπλοκοι. Τα ρομπότ χρειάζονται απλώς ηλιακή ενέργεια για ηλεκτρισμό και περιστασιακή λίπανση στις αρθρώσεις τους», σχολίασε ο Τζιμ Κάντρελ, ο οποίος σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος της Phantom Space Corporation.

Όπως εκτιμά, η πολυετής επένδυση του Μασκ στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της xAI και στην ανάπτυξη των Optimus θα συνδυαστεί με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει σε πρόγραμμα διαστημικής αποίκισης.

Πώς θα γίνει κατοικήσιμος ο Άρης

Για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος θα απαιτηθούν ηλεκτρική ενέργεια, νερό, οξυγόνο, καύσιμα και ασφαλείς κατοικίες.

Ο Λες Τζόνσον θεωρεί ότι η παραγωγή ενέργειας είναι σχετικά εύκολη υπόθεση.

«Θα μπορούσες να στείλεις έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και οι άνθρωποι απλώς να τον συνδέσουν όταν φτάσουν εκεί», ανέφερε.

Το νερό, όμως, αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση.

«Ο Άρης διαθέτει νερό, αλλά πιθανότατα βρίσκεται υπόγεια και είναι παγωμένο, επομένως θα πρέπει να εξορυχθεί με ρομποτικά μέσα», εξήγησε.

Άλλα ρομπότ θα μπορούσαν να παράγουν καύσιμα αξιοποιώντας την ατμόσφαιρα του Άρη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στη Γη, ενώ άλλα θα αναλαμβάνουν την ανακύκλωση οξυγόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όσο για το πώς θα είναι η ζωή των πρώτων ανθρώπων που θα εγκατασταθούν στον Άρη, ο Τζόνσον δεν κρύβει τις δυσκολίες.

«Νομίζω ότι θα είναι ταυτόχρονα συναρπαστική, βαρετή και τρομακτική. Συναρπαστική επειδή θα ζεις στον Άρη, βαρετή επειδή θα είσαι συνεχώς μέσα στο καταφύγιό σου και τρομακτική επειδή, ακριβώς έξω από τα μεταλλικά τοιχώματα του κτιρίου σου, θα σε περιμένει ο ακαριαίος θάνατος», κατέληξε.