Η Αλγερία επέτρεψε εκ νέου τις αεροπορικές συνδέσεις με το Μαλί, βάζοντας τέλος σε περιορισμό που παρέμενε σε ισχύ επί 14 μήνες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Παράλληλα, ο Αλγερινός πρόεδρος Αμπντελματζίντ Τεμπούν διέταξε την επιστροφή του πρέσβη της Αλγερίας στην Μπαμακό, σηματοδοτώντας ένα βήμα προς την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αλγερινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν drone επιτήρησης που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Αλγερίας. Το Μαλί απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της δυτικοαφρικανικής χώρας.