Η Κούβα βυθίστηκε ξανά στο σκοτάδι την Παρασκευή, καθώς σημειώθηκε νέα γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η δεύτερη μέσα στην ίδια εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποίησαν ότι τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόκειται για το τέταρτο γενικό μπλακ άουτ σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών και για το ένατο από το τέλος του 2024 σε αυτό το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Από τα μέσα του 2024, η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων.