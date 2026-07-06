Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από έξι μήνες και το όγδοο από τα τέλη του 2024, ανακοίνωσε η κουβανική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

“Προκλήθηκε μια πλήρης αποσύνδεση του ηλεκτρο-ενεργειακού συστήματος της χώρας” έγινε γνωστό από την Union nacional electrica (UNE) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διευκρίνισε πως διερευνά τα “αίτια” αυτής της νέας διακοπής ρεύματος, η οποία πλήττει το σύνολο της νήσου των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ