Η αμερικανική εταιρεία Radia ενισχύει την ομάδα μηχανικών που εργάζεται για την ανάπτυξη του γιγαντιαίου μεταγωγικού αεροσκάφους WindRunner, επιλέγοντας τις αεροδιαστημικές εταιρείες Latecoere και Stirling Dynamics για την ανάπτυξη δύο από τα σημαντικότερα συστήματα του αεροσκάφους.

Οι δύο εταιρείες θα αναλάβουν τον σχεδιασμό της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και την ενσωμάτωση των συστημάτων ελέγχου πτήσης, καθώς το πρόγραμμα προχωρά προς τη φάση της πιστοποίησης και της μελλοντικής παραγωγής.

Οι σχετικές συμφωνίες ανακοινώθηκαν ενόψει της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης Farnborough International Airshow και αφορούν τεχνολογίες που θεωρούνται καθοριστικές για την απόδοση του αεροσκάφους. Λόγω του πρωτοφανούς μεγέθους του WindRunner, οι μηχανικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τεχνικές προκλήσεις που δεν συναντώνται στα συμβατικά μεταγωγικά αεροσκάφη, με την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των συστημάτων να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική

Η Latecoere θα αναπτύξει το Electrical Wiring Interconnection System (EWIS), δηλαδή το δίκτυο καλωδιώσεων που διανέμει ηλεκτρική ισχύ και συνδέει όλα τα ηλεκτρικά συστήματα του αεροσκάφους.

Το έργο δεν περιορίζεται στη σχεδίαση της καλωδίωσης, αλλά περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, ικανής να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος του WindRunner, στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του και στις ανάγκες της μελλοντικής παραγωγής.

Οι μεγάλες αποστάσεις των καλωδιώσεων, τα αυξημένα ηλεκτρικά φορτία και η πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης των συστημάτων απαιτούν μια εξαιρετικά αξιόπιστη λύση, η οποία θα διατηρεί την απόδοσή της καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους.

Η Latecoere διαθέτει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας, με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά συστήματα, τις αεροκατασκευές και τη βιομηχανική παραγωγή αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος της Latecoere Americas, Σαμ Μάρνικ, χαρακτήρισε το WindRunner ως «ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης αεροσκαφών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι το μέγεθός του δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τεχνολογική καινοτομία στον αεροδιαστημικό κλάδο.

Στο επίκεντρο και τα συστήματα ελέγχου πτήσης

Η Stirling Dynamics θα αναλάβει την ενσωμάτωση των συστημάτων ελέγχου πτήσης του WindRunner.

Η εταιρεία ειδικεύεται στα συστήματα ελέγχου, στις προσομοιώσεις πτήσης και στη μηχανική αεροσκαφών, επιτρέποντας στους μηχανικούς να αξιολογούν τη συμπεριφορά του αεροσκάφους πριν από τις πραγματικές δοκιμαστικές πτήσεις.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ελέγχου θα προσφέρει ασφαλή και προβλέψιμη συμπεριφορά, παρά τις ιδιαίτερες διαστάσεις του αεροσκάφους, οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο στην κατηγορία των μεταγωγικών.

Ο αντιπρόεδρος της Stirling Dynamics, Μπαντούλα Παθιναγιάκε, δήλωσε ότι η εταιρεία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στους τομείς του ελέγχου πτήσης, της μηχανικής συστημάτων και των προσομοιώσεων, καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται στη φάση της ολοκλήρωσης των επιμέρους συστημάτων.

Διευρύνεται το δίκτυο συνεργατών

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Radia, Μαρκ Λούντστρεμ, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του WindRunner απαιτεί ένα ισχυρό δίκτυο βιομηχανικών συνεργατών με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή των Latecoere και Stirling Dynamics ενισχύει δύο κρίσιμους τομείς της μηχανικής που θα διαμορφώσουν την εξέλιξη του προγράμματος τα επόμενα χρόνια.

Οι δύο εταιρείες προστίθενται σε περισσότερους από 20 προμηθευτές που συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την πιστοποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή και τη μελλοντική επιχειρησιακή αξιοποίηση του WindRunner.

Η Radia περιγράφει το WindRunner ως το μεγαλύτερο μεταγωγικό αεροσκάφος στον κόσμο, σχεδιασμένο για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τα σημερινά αεροσκάφη. Προορίζεται να εξυπηρετεί στρατιωτικές αποστολές, τον ενεργειακό τομέα, την αεροδιαστημική βιομηχανία, τις εμπορευματικές μεταφορές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, μεταφέροντας απευθείας εξοπλισμό από τα εργοστάσια παραγωγής σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της, η Radia επιδιώκει να μειώσει τους τεχνικούς κινδύνους του προγράμματος και να επιταχύνει την πορεία του WindRunner προς τα επόμενα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής.