Το Ισραήλ έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες σχετικά με νέο σχέδιο του Ιράν για τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το Ιράν έχει επανειλημμένα διατυπώσει δημόσιες απειλές για τη δολοφονία του Τραμπ από το 2020, όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν στην εξόντωση του διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφορές στον θάνατο του Αμερικανού προέδρου έχουν εμφανιστεί και στις πρόσφατες τελετές μνήμης για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς μεταφέρθηκαν οι συγκεκριμένες πληροφορίες στις αμερικανικές αρχές, ούτε μέσω ποιας διαύλου έγινε η σχετική ενημέρωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με αρκετές απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ των οποίων και η επίθεση του 2024, όταν μια σφαίρα τον τραυμάτισε ελαφρά στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Αναφερόμενος αυτή την εβδομάδα στις απειλές που δέχεται, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Είμαι σε κάθε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι βρίσκομαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό μπορεί να μην κρατήσει για πολύ».