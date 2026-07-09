Το αγαπημένο παιχνίδι που λατρεύει ο πρίγκιπας Άρτσι έγινε η αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια μια αναπάντεχη ομοιότητα με τον πρώτο του ξάδερφο, πρίγκιπα Τζορτζ. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ, ο πρίγκιπας Χάρι συνομίλησε με γιατρούς, ασθενείς και τις οικογένειές τους. Συζητώντας με έναν 12χρονο ασθενή, ανέφερε για τον γιο του, σύμφωνα με το Hello!:

«Ξέρεις ποιος έχει εμμονή με τα Lego; Ο γιος μου, ο Άρτσι. Και είναι πραγματικός μάστερ στην κατασκευή».

Το κοινό σημείο επαφής με τα ξαδέρφια του στο Λονδίνο

Η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν είναι άγνωστη στη βασιλική οικογένεια. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ για να δει από κοντά τον υπερυπολογιστή Isambard-AI. Στο τέλος της επίσκεψης, του προσφέρθηκαν τρεις φιγούρες LEGO του μηχανικού Ίζαμπαρντ Κίνγκντομ Μπρουνέλ για τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η αντιπρύτανης και πρόεδρος του πανεπιστημίου, Έβελιν Γουέλτς, δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Χαρήκαμε πολύ που χαρίσαμε στον πρίγκιπα Ουίλιαμ τρία μικρά μοντέλα LEGO του Ίζαμπαρντ Κίνγκντομ Μπρουνέλ για να τα πάει στα παιδιά του. Φεύγοντας μάς είπε ότι πλέον ξέρει πού να απευθυνθεί όταν ο Τζορτζ χρειαστεί βοήθεια με τις σχολικές του εργασίες».

Αν και ο πρίγκιπας Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν έχουν σταθερή επικοινωνία με τα ξαδέλφια τους, τα ενδιαφέροντά τους συμπίπτουν. Εκτός από τα Lego που συνδέουν τους δύο μεγαλύτερους γιους, η Λίλιμπετ και η Σάρλοτ μοιράζονται την ίδια προτίμηση στα λούτρινα παιχνίδια Jellycat.

Το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Άρτσι ζει στην Αμερική από τους πρώτους μήνες της ζωής του καθιστά αυτές τις λεπτομέρειες σπάνιες, καθώς οι γονείς του αποφεύγουν να δημοσιοποιούν στοιχεία για την καθημερινότητά του.