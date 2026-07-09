Με δύο αγωνιστικές τιμώρησε η FIFA τον Τζάρελ Κουάνσα για την αποβολή του αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Τα «Τρία Λιοντάρια» πήραν την πρόκριση για τους προημιτελικούς επικρατώντας με 3-2, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη καθώς από το 57ο λεπτό έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κουάνσα.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα και η FIFA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών, πράγμα που σημαίνει πως θα απουσιάσει από τον προημιτελικό με τη Νορβηγία, αλλά και από τον ημιτελικό, κόντρα σε Αργεντινή ή Ελβετία, αν η Αγγλία προκριθεί.

Για να αγωνιστεί ξανά, δηλαδή, στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ο Κουάνσα, θα πρέπει η ομάδα του Τόμας Τούχελ να φτάσει ως τον τελικό.