Η Ελβετία έχει μπροστά της τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αργεντινή και δεν προετοιμάζεται μόνο για πέναλτι αλλά και για… αποβολές.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν πήρε την πρόκριση για τους «8» επικρατώντας της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι και είναι πλέον αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της, να βρεθεί για πρώτη φορά στους ημιτελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν θα είναι καθόλου εύκολο καθώς απέναντί της θα είναι η κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία είναι και το φαβορί. Όπως και να έχει, οι Ελβετοί προετοιμάζονται για το μεγάλο παιχνίδι και το κάνουν υπολογίζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Ακόμη και αυτό της αποβολής ή των αποβολών παικτών της, καθώς τα ρεπορτάζ του ελβετικού Τύπου αναφέρουν πως η ομάδα του Γιακίν προετοιμάζεται με ασκήσεις όχι μόνο 11 εναντίον 11 αλλά και 11 εναντίον 10, 9, ακόμη και 8 παικτών.

Πέραν αυτού, όπως είναι λογικό, οι Ελβετοί προετοιμάζονται και για τα πέναλτι, διαδικασία στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, πήραν τη νίκη κόντρα στην Κολομβία.