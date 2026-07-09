Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας τραγουδίστριας Λόρεν Μπένετ, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η Μπένετ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στην τεράστια επιτυχία «Party Rock Anthem» των LMFAO το 2011 και ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος G.R.L., άφησε την τελευταία της πνοή στο Κεντ της Αγγλίας.



Η τραγική είδηση βυθίζει στο πένθος τον σύντροφό της, ηθοποιό Κένι Γουόρμαλντ, και την 6χρονη κόρη τους, Χάρλοου.

Το συγκρότημα GRL πλήττεται από μια νέα τραγωδία, 12 χρόνια μετά την αυτοκτονία του μέλους του, Σιμόν Μπάτλ, σε ηλικία 25 ετών.



Ο πατέρας της Λόρεν, Ρίτσαρντ Μπένετ, έσπασε τη σιωπή του με μια σπαρακτική δήλωση, εξαπολύοντας παράλληλα σοβαρές κατηγορίες κατά του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS):



«Με ραγισμένη καρδιά μοιράζομαι την απώλεια της όμορφης και ταλαντούχας κόρης μου, του έρωτα της ζωής μου, της περηφάνιας και της χαράς μου».

Οι καταγγελίες για ιατρικό λάθος και η επίσημη έρευνα

Ο πατέρας της αποκάλυψε πως η υγεία της είχε κλονιστεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες λόγω μιας «σοβαρής αντίδρασης σε συνταγογραφούμενο φάρμακο». Ο ίδιος πρόσθεσε με πικρία: «Δεν έχουμε υποψίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, παρά μόνο βαθιά απογοήτευση που, για πέντε μήνες, οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες του NHS απέτυχαν να της παράσχουν την κατάλληλη θεραπεία κατά τη διάρκεια της περιόδου της μεγαλύτερης ανάγκης της».

Τα υπόλοιπα μέλη των GRL αποχαιρέτησαν την Μπένετ με κοινή τους ανακοίνωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε καν να εκφράσουμε πόσο πολύ σήμαινε για εμάς».



Η επίσημη δικαστική έρευνα για τα ακριβή αίτια του ξαφνικού θανάτου της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.