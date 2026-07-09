Δικαστήριο της Κολομβίας διέταξε την κατάσχεση κατοικίας του παλαίμαχου τερματοφύλακα Ρενέ Χιγκίτα και ο λόγος είναι το γεγονός ότι είχε αγοραστεί με χρήματα που προέρχονταν από το καρτέλ του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται σε πολυτελή συνοικία του Μεδεγίν, της πόλης όπου γεννήθηκε ο Χιγκίτα και η οποία αποτελούσε την έδρα του καρτέλ του μεγαλύτερου εμπόρου ναρκωτικών όλων των εποχών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το σπίτι είχε αρχικά αγοραστεί από τους Ούλιλιαμ και Χεράρδο Μονκάδα, μέλη του καρτέλ του Μεγεδίν, οι οποίοι δολοφονήθηκαν το 1992 μέσα στη φυλακή έπειτα από εντολή του Εσκομπάρ.

Η εισαγγελία κατηγόρησε τον Χιγκίτα πως προσπάθησε με παραποίηση εγγράφων να αποκρύψει την προέλευση του ακινήτου, με το δικαστήριο να το αποδέχεται αυτό και να διατάζει την κατάσχεσή το.

Ο παλαίμαχος διεθνής Κολομβιανός τερματοφύλακας, από την πλευρά του, υποστηρίζει πως δεν ήξερε τίποτα και πως δεν ήταν τόσο εύκολο τη δεκαετία του ’90 να ελέγξει το ιστορικό του ακινήτου.

Όπως και να έχει, ο Χιγκίτα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για σχέσεις με τον Πάμπλο Εσκομπάρ και τους συνεργάτες του, ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση.