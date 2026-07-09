Το Σικάγο κατέκτησε την πιο ανεπιθύμητη πρωτιά, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις αμερικανικές πόλεις που παρουσιάζουν τα περισσότερα κρούσματα εμφάνισης κοριών ανά κάτοικο. Το Λος Άντζελες, το Ντιτρόιτ, το Κλίβελαντ και η Ιντιανάπολις συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της σχετικής έκθεσης «Λίστα Πόλεων με Κοριούς για το 2026» που εξέδωσε ο κολοσσός απεντομώσεων Orkin.

«Η ταξιδιωτική περίοδος φέρνει ενθουσιασμό, αλλά καθιστά επίσης ιδιαίτερα σημαντική την εγρήγορση», δήλωσε ο Δρ Σάνον Σκεντ, εντομολόγος και εθνικός τεχνικός διευθυντής της Orkin.



«Οι κοριοί είναι ανθεκτικά παράσιτα που μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθούν μόλις εισέλθουν σε ένα σπίτι ή ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, και είναι εξαιρετικά επιδέξιοι στο να κρύβονται σε σχισμές, χαραμάδες και προσωπικά αντικείμενα».



Η πυκνή δόμηση, η συνεχής εναλλαγή κατοίκων και ταξιδιωτών, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για την έξαρση του φαινομένου.

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα και οι νέες απειλές

Η περιοχή των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε ως η πλέον πληγείσα από το φαινόμενο. Το Οχάιο αναδείχθηκε η πολιτεία με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη φετινή λίστα, καθώς διαθέτει συνολικά έξι πόλεις στις πρώτες 50 θέσεις, με το Κλίβελαντ και το Κολόμπους να φιγουράρουν μάλιστα μέσα στην πρώτη δεκάδα. Παράλληλα, το Κάνσας Σίτι, η Τάμπα και το Μίρτλ Μπιτς έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στην πρώτη πενηντάδα των χειρότερων πόλεων, αποδεικνύοντας τη σημασία της σωστής προετοιμασίας.

Ο Δρ Σκεντ συνέστησε στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν έναν γρήγορο έλεγχο στα ξενοδοχεία ή στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και στα προσωπικά τους αντικείμενα πριν ξεπακετάρουν στο σπίτι. Οι ενήλικοι κοριοί έχουν μήκος μόλις λίγα χιλιοστά, γεγονός που τους καθιστά σχεδόν αόρατους.



Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την παρουσία τους μόνο όταν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια που προκαλούν φαγούρα στα χέρια και τα πόδια τους, καθώς τα παράσιτα τρέφονται με αίμα και μεταφέρονται εύκολα μέσω των αποσκευών, σύμφωνα με τη New York Post.



Σύμφωνα με τον ειδικό, η επιδείνωση της κατάστασης σε μια πόλη «επηρεάζεται από μια ποικιλία παραγόντων, όπως οι ταξιδιωτικές τάσεις, τα στελέχη που αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στις θεραπείες και οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού».