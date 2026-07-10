Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις για ακόμη μία ημέρα, την ώρα που η ένταση στην περιοχή προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παρατηρητές κάνουν λόγο για «δραματική» μείωση του αριθμού των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, από τον οποίο μεταφέρεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε ότι έπληξε συνολικά 90 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο ημέρες.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Ο Λευκός Οίκος επιμένει στη συμφωνία με το Ιράν παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι «τελείωσε»

Η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ενεργό το πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει».

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εξεύρεση λύσης και ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου που εστάλη σε δημοσιογράφους μετά από σχετικά ερωτήματα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να δεσμεύονται για την εξεύρεση μιας λύσης και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται», αναφέρεται στη δήλωση.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να δεσμεύεται στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τεχνικές συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται.

Νέα χτυπήματα κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση και ιρανικά αντίποινα

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι επλήγησαν στόχοι κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, επικαλούμενα τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε σχόλιο για τα πιο πρόσφατα πλήγματα.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Αργότερα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα που συνδέονται με το κράτος, πραγματοποιήθηκαν νέα πλήγματα σε περιοχές του Κουβέιτ, της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νότιο ιρανικό λιμάνι Κοναράκ. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ότι εγκατάσταση του Πολεμικού Ναυτικού δέχθηκε επίθεση από «εχθρό». Ωστόσο, αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

Κηδεία Χαμενεΐ με απειλές κατά του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μασχάντ για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά από έξι ημέρες τελετών μνήμης.

Mourners gather during a funeral procession on the day of the burial of slain Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.



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Μεγάλες ομάδες πολιτών κατέκλυσαν τους δρόμους της βορειοανατολικής πόλης κρατώντας ιρανικές σημαίες, ενώ ορισμένοι εμφανίστηκαν με πανό που περιείχαν απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB..

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ώρες των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα χαρακτηρίζοντάς τα «σοβαρό έγκλημα πολέμου», ενώ περιέγραψε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «κακή και ψυχοπαθή».

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, υπέστησαν ζημιές γέφυρες και σιδηροδρομική γραμμή που συνδέουν την Τεχεράνη με τη Μασχάντ, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν σε πέντε επαρχίες της χώρας.

Συναγερμός στις χώρες του Κόλπου

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, χώρες του Κόλπου ανέφεραν ιρανικές επιθέσεις.

Στο Μπαχρέιν καταγράφηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα Μανάμα, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους και drones. Το Κατάρ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες του.

Video footage showing the impact of an Iranian short-range ballistic missile earlier near the Headquarters of the U.S. Navy’s Fifth Fleet in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/1KEjHAqkVN — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμένουν πλέον χωρίς κόστος».

«Ας το θέσω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε επίθεση», έγραψε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι υπό «αμερικανικές απειλές».

Οι ΗΠΑ λένε ότι στόχος ήταν η προστασία της ναυσιπλοΐας

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (Centcom) ανέφερε ότι οι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η ικανότητα του Ιράν να πλήττει εμπορικά πλοία και πολιτικά πληρώματα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στόχοι περιλάμβαναν συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικές υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

«Τα τελευταία πλήγματα ακολούθησαν τις επιτυχημένες επιθετικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε η Centcom.

Ο Φιλ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλίας της διεθνούς ένωσης ανεξάρτητων ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων Intertanko, δήλωσε ότι ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή κοντά στο Ομάν έχει μειωθεί σε «μονοψήφιο αριθμό» μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Όπως ανέφερε, η καθημερινή κίνηση έχει περιοριστεί περίπου στα 30 πλοία, από περίπου 70 πριν από μία εβδομάδα, ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου Ιράν-Ισραήλ έφτανε συνήθως τα 130 πλοία την ημέρα.

«Υπήρχε μια υπερβολική αισιοδοξία μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, αλλά πλέον το κλίμα έχει αλλάξει», δήλωσε στο BBC, προειδοποιώντας ότι «αυτός ο κύκλος βίας και οι συνεχείς εναλλαγές θετικών και αρνητικών ειδήσεων έχουν τεράστιο αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ίδιους τους ναυτικούς».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν ζήτησε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του και επιδίωκε μια συμφωνία «πάρα πολύ».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει οποιαδήποτε νέα συμφωνία.

President Trump on Iran: "They called a little while ago. They want to make a deal so badly — I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem." pic.twitter.com/KuepwAo5Ka — Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026

«Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα τηρήσουν τη συμφωνία, αυτό είναι το πρόβλημα», ανέφερε.

Η νέα έξαρση της έντασης αποτελεί τη σοβαρότερη ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, γνωστής ως μνημόνιο κατανόησης, στις 17 Ιουνίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν «έχει πλέον τελειώσει», ενώ υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω συνομιλίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε ότι η χώρα του «δεν απαντά στη χυδαιότητα με χυδαιότητα, αλλά με πράξεις, χωρίς φόβο και με μεγάλο θάρρος».

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προέβλεπε 14 σημεία, μεταξύ των οποίων μια περίοδο 60 ημερών για κατάπαυση του πυρός και συνέχιση των διαπραγματεύσεων, την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η περίοδος των 60 ημερών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τις περαιτέρω συνομιλίες «χάσιμο χρόνου».