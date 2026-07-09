Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας που βρίσκεται σε λειτουργία.

«Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη από βλήμα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», δήλωσε ο Εχσάν Τζαχανιάν, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του νοτίου Ιράν.

Ο ήχος της έκρηξης που ακούστηκε στην πόλη Μπουσέρ προκλήθηκε από την ενεργοποίηση της ιρανικής αεράμυνας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής για θέματα πολιτικής και ασφάλειας, Εχσάν Τζαχανιάν, ο οποίος μίλησε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στρατιωτικό αρχηγείο στα περίχωρα της Μπουσέρ δέχθηκε πλήγμα από αυτό που χαρακτήρισε «βλήμα».