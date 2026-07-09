Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ έχει στα χέρια του ο Ολυμπιακός από την ομάδα του Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Μπενφίκα είχε κάνει πρόταση ύψους 15 εκατ. ευρώ στη Ρίο Άβε για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, η απάντηση όμως ήταν αρνητικά και τελικά ο παίκτης παραχωρήθηκε στους «ερυθρόλευκους».

Τώρα, λίγους μήνες μετά, ο Ολυμπιακός μπορεί να εισπράξει περισσότερα λεφτά από την πώλησή του, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από το Κάνσας, το οποίο έχει καταθέσει πρόταση που ξεπερνάει τα 17,5 εκατ. ευρώ.

Ο Αντρέ Λουίζ έπαιξε για 45 λεπτά στο πρώτο φιλικό μετά την έναρξη της προετοιμασίας με αντίπαλο τη Ράκοβ ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε συνολικά 10 συμμετοχές, δίνοντας μία ασίστ.

Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα εξαρτάται από τον Ολυμπιακό, στις ΗΠΑ πάντως είναι σχεδόν σίγουροι ότι οι δύο ομάδες θα συμφωνήσουν και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.