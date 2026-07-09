Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στο κέντρο της Λαμίας, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών έξω από κατάστημα εστίασης, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα για την εκτόνωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamiareport.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο νεαρών που βρίσκονταν σε διαφορετικές παρέες. Μέσα σε λίγα λεπτά η ένταση κλιμακώθηκε, με περισσότερα άτομα να εμπλέκονται στη συμπλοκή, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες και στους περαστικούς της περιοχής.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι στο σημείο βρίσκονταν δύο διαφορετικές παρέες, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προστέθηκαν και άλλα άτομα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Άνθρωποι από το κατάστημα αλλά και γειτονικές επιχειρήσεις έσπευσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότερα επεισόδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αρχική συμπλοκή οι νεαροί φέρεται να επιχείρησαν να μεταφερθούν προς την πλατεία Πάρκου, ωστόσο η άμεση άφιξη περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. τους ανάγκασε να απομακρυνθούν προς τους γύρω πεζόδρομους.

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Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Ένας από αυτούς αναγνωρίστηκε από νεαρό της άλλης παρέας που παρέμεινε στο σημείο μετά τη συμπλοκή. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, όπου συνεχίζεται η προανάκριση.