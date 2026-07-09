Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 και στο 28ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπαπέ, ο Μπόνο όμως κατάφερε να μπλοκάρει.

Οι «τρικολόρ» πήραν από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων και μετά το 20λεπτο θα μπορούσαν να πάρουν και το προβάδισμα, καθώς στο 25′ ο Εμπαπέ ανατράπηκε από τον Μαζραουί και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι.

Η φάση εξετάστηκε και στο VAR, η απόφαση του ρέφερι επιβεβαιώθηκε και στο 28′ ο Εμπαπέ ανέλαβε και την εκτέλεση, το χτύπημά του όμως δεν ήταν καλό και ο Μπόνο μπλόκαρε και κράτησε το 0-0.