Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει στην τελική του ευθεία με τους προημιτελικούς της διοργάνωσης να ξεκινούν σήμερα με κάποιες από τις ομάδες να έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν σε τελική φάση.

Συγκεκριμένα, από τα ζευγάρια των προημιτελικών Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αργεντινή και Ελβετία έχουν ξαναπαίξει αντίπαλοι, ενώ το μοναδικό ζευγάρι που δεν έχει συναντηθεί ξανά είναι αυτό της Αγγλίας με τη Νορβηγία.

ΓΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

Για δεύτερη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν αντίπαλοι σε τελική φάση η Γαλλία και το Μαρόκο. Η πρώτη ήταν στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, όταν στο πλαίσιο των ημιτελικών η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Επίσης έχουν συναντηθεί 5 φορές σε φιλικά παιχνίδια με την Γαλλία να έχει 3 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα.

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ

Ισπανία και Βέλγιο έχουν βρεθεί αντίπαλοι άλλες δύο φορές στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στο Μουντιάλ 1986 στα προημιτελικά, με το Βέλγιο να επικρατεί στα πέναλτι 5-4 (1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση) και να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Η δεύτερη φορά ήταν στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ 1990 με την Ισπανία να επικρατεί με 2-1.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

Νορβηγία και Αγγλία δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντίπαλοι σε τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουν αγωνιστεί πάντως μεταξύ τους 12 φορές στο παρελθόν είτε σε επίσημο, είτε σε φιλικό αγώνα με την Αγγλία να έχει 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και δύο ήττες.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΕΛΒΕΤΙΑ

Αργεντινή και Ελβετία έχουν βρεθεί αντίπαλοι στο Μουντιάλ δύο φορές στο παρελθόν. Η πρώτη ήταν στο Μουντιάλ 1966 στην φάση των ομίλων με την Αργεντινή να επικρατεί με 2-0. Η δεύτερη ήταν στην φάση των «16» στο Μουντιάλ του 2014 στην Βραζιλία με την Αργεντινή να παίρνει την πρόκριση με 1-0 στο 118’ της παράτασης με γκολ του Ντι Μαρία.