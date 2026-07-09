Συναγερμός έχει σημάνει στο νότιο Ιράν, καθώς διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπουσέρ, Τσογκαντάκ και Κοναράκ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έξι εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπουσέρ και της Τσογκαντάκ, ενώ άλλοι τρεις ισχυροί κρότοι καταγράφηκαν στην Κοναράκ, κοντά στις ακτές της Θάλασσας του Ομάν.

Μέχρι στιγμής, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) δεν έχει επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν κάποια επιχείρηση.

Η Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι χτυπήθηκαν σημεία στην επαρχία, μεταξύ των οποίων περιοχή κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στρατιωτική εγκατάσταση στην Τσογκαντάκ και αλιευτικό λιμάνι, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα.

Οι εκρήξεις σημειώνονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν νέα πλήγματα σε στρατιωτικές και λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ιρανικά κρατικά μέσα έχουν αναφέρει εκρήξεις και σε άλλες νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Τσαμπαχάρ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ.

Οι ιρανικές Αρχές αναμένεται να εκδώσουν νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων από τις πληγείσες περιοχές.