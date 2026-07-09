Στις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Περιστέρι αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Υγείας επικεντρώθηκε κυρίως στις αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προς το πρόσωπό του, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του ο Αλέξης».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη φράση του Αλέξη Τσίπρα περί εντιμότητας, σημειώνοντας ότι «Αυτό με το ”είμαι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης» δεν του πήγε και τόσο καλά».

Η αναφορά Τσίπρα στα «λουλούδια» προς τον Γεωργιάδη

Κατά την ομιλία του στο Περιστέρι, ο Αλέξης Τσίπρας είχε απαντήσει στις πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως αντί για δικαστική προσφυγή θα προτιμούσε να του στείλει λουλούδια.

«Δεν θα του κάνω μήνυση, θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις» σχολίασε, προκαλώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως η κριτική του δεν αφορά αποκλειστικά τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά μια ευρύτερη πολιτική νοοτροπία. Όπως ανέφερε, «το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει, όπως είπε, μια αντίληψη που έχει υιοθετήσει και ενισχύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.