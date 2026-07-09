Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «τρικολόρ» κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους, με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκουν δίχτυα, ενώ οι Μαροκινοί δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν τις καλές τους στιγμές σε γκολ.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα στο 60ό λεπτό. Ο Κιλιάν Εμπαπέ δημιούργησε χώρο έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το Μαρόκο προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε στα τελευταία λεπτά και αναζήτησε το γκολ της ισοφάρισης, όμως η γαλλική άμυνα κράτησε το προβάδισμα. Η Γαλλία «κλείδωσε» τη νίκη στο 66′, όταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ με χαμηλό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα της Γαλλίας, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα, καθώς η εκτέλεσή του στο πέναλτι δεν βρήκε στόχο.

Ο Γάλλος επιθετικός, ωστόσο, δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, αφού λίγο αργότερα ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον πάγκο των «τρικολόρ». Η κατάστασή του αναμένεται να αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Οι Μαροκινοί συνέχισαν να παλεύουν μέχρι το τέλος, αλλά δεν κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα, με τη Γαλλία να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα και να πανηγυρίζει μια σημαντική πρόκριση.

Οι ενδεκάδες

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν):

Μάικ Μενιάν, Ζιλ Κουντέ, Νταγιό Ουπαμεκανό, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Λουκά Ντινιέ, Μανουέλ Κονέ, Αντριέν Ραμπιό, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μάικλ Ολίζ, Ντεζιρέ Ντουέ, Κιλιάν Εμπαπέ.

Μαρόκο (Γουαλίντ Ρεγκραγκί):

Γιασίν Μπουνού, Ασράφ Χακίμι, Ισά Ντιόπ, Νουσαΐρ Μαζραουί, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Αγιούμπ Μπουαντί, Σεμσντίν Ταλμπί, Αζεντίν Ουναΐ, Μπιλάλ Ελ Καννούς, Μπραΐμ Ντίαζ.