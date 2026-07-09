Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης 09/07 στην περιοχή του Σταλού, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews, δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα» έχασαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος. Η πορεία του σταμάτησε όταν προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο.

Από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.