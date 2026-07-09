Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, ξύλινες παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Λόγω των πυκνών καπνών, στις 16:13 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν ακόμη μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση των εστιών και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.