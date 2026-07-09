Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 16:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίου τους καλούσε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εκτάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι η πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, ανθρώπινες ζωές ή κτίρια.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρακολουθούν την πορεία του μετώπου.