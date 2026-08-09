Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου στην κοινότητα Μουζακίου του Δήμου Πύργου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από την είσοδο του χωριού και καίει δασική έκταση στην οποία υπάρχουν πεύκα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:00 και άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Λίγο μετά τις 18:00 οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 25 πυροσβεστών με 5 οχήματα από την Τσεχία που βρίσκονται στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης).

Σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πύργου έχουν μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην κατηγορία 3 ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και τη διερεύνηση των αιτιών της, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Patrisnews και ilialive