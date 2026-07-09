Ένα ακόμη περιστατικό ακραία επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου οδηγός ΙΧ επιχείρησε προσπέραση παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο, που κινούνταν προς το Ρέθυμνο μετά τον Άγιο Ραφαήλ, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, ενώ από την κατεύθυνση των Χανίων πλησιάζουν άλλα οχήματα.

Το ΙΧ βρέθηκε μια ανάσα από φορτηγάκι, ο οδηγός του οποίου πρόλαβε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να πραγματοποιήσει ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση.

Απότομα φρεναρίσματα και κίνδυνος καραμπόλας

Τα υπόλοιπα οχήματα αναγκάστηκαν να φρενάρουν απότομα, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος να προκληθεί καραμπόλα σε ένα σημείο της εθνικής οδού όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν σημειώθηκε τραυματισμός ή σύγκρουση. Το βίντεο, ωστόσο, δείχνει πόσο εύκολα μια απερίσκεπτη κίνηση μπορεί να εξελιχθεί σε τροχαίο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά για επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι μια παράνομη προσπέραση διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Η βιασύνη στον δρόμο δεν μπορεί να υπερισχύει της ασφάλειας.