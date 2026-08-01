Μία από τις δυσκολότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού ήταν το Σάββατο για τη χώρα καθώς ταυτόχρονες μεγάλες φωτιές δοκίμασαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αχαΐα και Κρήτη. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις, οδήγησαν σε αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112 και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

Πόρτο Γερμενό: Το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο της ημέρας – Δεκάδες κατοικίες καταστράφηκαν

Το πιο κρίσιμο μέτωπο του Σαββάτου αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ για αρκετές ώρες οι επίγειες επιχειρήσεις εξελίχθηκαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Με τη μικρή εξασθένηση των ανέμων αργά το απόγευμα, τα εναέρια μέσα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν συνεχείς ρίψεις νερού στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Μύτικα, όπου εντοπίζονταν τα δύο πιο επικίνδυνα ενεργά μέτωπα.

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του αντιδημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δημήτρη Παγώνη, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημος τελικός απολογισμός.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, καλώντας αρχικά τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής, του Μύτικα, του Κρύου Πηγαδιού και του Αγίου Νεκταρίου να απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές. Λίγο αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες προς το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι.

Εικόνες από την περιοχή κατέγραψαν ένα τεράστιο μέτωπο να κινείται ανεξέλεγκτα μέσα στον ορεινό όγκο, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του AtmoHub, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έφτασε μέχρι μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου, εξαιτίας των ισχυρών δυτικών ανέμων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο φόβος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει έντονος. Με το πρώτο φως της Κυριακής, τα εναέρια μέσα αναμένεται να επιστρέψουν στη μάχη, με στόχο να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Φωκίδα: Νέο μεγάλο μέτωπο στο Σκάλωμα – Συνεχείς εκκενώσεις και μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Δύσκολη παρέμεινε η κατάσταση και στη Φωκίδα, όπου το απόγευμα του Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Σκάλωμα, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της πυκνής βλάστησης.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς κατοικημένες περιοχές, οδηγώντας στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων από το 112. Οι κάτοικοι των οικισμών Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά προς ασφαλείς περιοχές, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονταν διαρκώς.

Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικίες και υποδομές, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού όσο το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Οι ισχυρές ριπές του ανέμου, ωστόσο, δημιουργούσαν διαρκώς νέες εστίες, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το μέτωπο παραμένει ενεργό μέχρι αργά το βράδυ, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βοιωτία: Συνεχίζεται η μάχη

Ιδιαίτερα δύσκολη παρέμεινε η κατάσταση στη Δόμβραινα και τον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Καλύτερη εικόνα σε Αιγιάλεια και Κρήτη

Πιο αισιόδοξη εμφανιζόταν αργά το βράδυ η εικόνα στα μέτωπα της Αιγιάλειας και του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο φόβος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει έντονος λόγω των ανέμων. Με το πρώτο φως της Κυριακής αναμένεται να απογειωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα, ώστε να επιχειρήσουν στα μέτωπα που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.