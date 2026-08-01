Τη Δευτέρα (03/08) θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των καθηκόντων στον Τζέι Κλέιτον, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Πούλτε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενέκριναν αυτή την εβδομάδα τον υποψήφιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, για τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών μετά από μια έντονη ακρόαση που προηγήθηκε για την έγκρισή του.