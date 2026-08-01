Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στα Άνω Λιόσια, όταν ένας 72χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Το θύμα, Έλληνας υπήκοος, βρέθηκε περίπου στις 20:00 ξαπλωμένο στα πίσω καθίσματα του Ι.Χ. αυτοκινήτου του, επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα ανήκει στον ίδιο, ενώ τα κλειδιά βρέθηκαν στη μίζα.

Ο 72χρονος έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν ακόμη σημάδια στην κοιλιακή χώρα και στο στήθος. Τα ακριβή αίτια των τραυμάτων αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τον ιατροδικαστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο.

Οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία και έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι κινήσεις του θύματος πριν από τον θάνατό του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχε προσωπικές διαφορές με κάποιο πρόσωπο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 72χρονος έχασε τη ζωή του.