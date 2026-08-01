Ο Μάριο Χεζόνια υπέγραψε τελικά μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορεί να το σπάσει και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Το όνομα του Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, συνδέεται εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό και τη Ντουμπάι, προς το παρόν όμως είναι παίκτης των Καβαλίερς. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, όμως, ότι θα παραμείνει στο NBA για όλη τη σεζόν.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, ο Χεζόνια υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Καβαλίερς για 2,8 εκατ. δολάρια και για να γίνει εγγυημένο θα πρέπει να μείνει στο ρόστερ μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, ο Κροάτης φόργουορντ μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του και να επιστρέψει στην Ευρώπη, σε μια τέτοια περίπτωση όμως η ομάδα που θα τον αποκτήσει θα πρέπει να δώσει ένα εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.