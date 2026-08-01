Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία και ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, μια παρατεταμένη ξηρασία -μισή ήπειρο μακριά- σημειώνει ρεκόρ χαμηλών επιπέδων νερού σε έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης, διαταράσσοντας τον τουρισμό και τη βιομηχανία και φέρνοντας τους κατοίκους αντιμέτωπους με την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Ο ποταμός Δούναβης, ο οποίος διασχίζει 10 χώρες από τη νοτιοδυτική Γερμανία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της πορείας του, εκθέτοντας βράχους, αμμόλοφους και παλιά ναυάγια που σπάνια έχουν παρατηρηθεί.

Στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η Εθνική Αρχή Υδάτων μέτρησε τη στάθμη του Δούναβη στα 23 εκατοστά το πρωί της Τετάρτης (29/07), πολύ κάτω από το προηγούμενο χαμηλό όλων των εποχών των 33 εκατοστών που σημειώθηκε το 2018.

Ο ποταμός αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω άμπωτη τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις και οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν σε πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου σε όλη την περιοχή.

Προβλήματα στα πλοία

Καθώς η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε νέο χαμηλό, ο φωτογράφος Gábor Kertész πήγε στη βάση της Γέφυρας της Μαργαρίτας στη Βουδαπέστη -συνήθως υποβρύχια αλλά τώρα εκτεθειμένη σε ύφαλο- για να καταγράψει το θέαμα.

«Οι γυμνοί βράχοι, οι ξερές αμμώδεις πλαγιές γύρω από τους πυλώνες της γέφυρας… είναι σοκαριστικό να βλέπουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν και πώς είναι τώρα», είπε. «Πού θα οδηγήσει αυτό, τι θα συμβεί; Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».

Μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται υπό παρατεταμένη ξηρασία για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν επιταχύνει την εξάτμιση και έχουν προκαλέσει την ξήρανση των υδάτινων οδών.

Σύμφωνα με την Ουγγρική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι συνολικές βροχοπτώσεις 90 ημερών είναι μεταξύ 80-130 χιλιοστών χαμηλότερες σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα σε σύγκριση με τους πολυετείς μέσους όρους.

Η χαμηλή στάθμη του νερού ανάγκασε δημοφιλή κρουαζιερόπλοια, από όπου συνήθως αποβιβάζονται οι επιβάτες για περιηγήσεις στη Βουδαπέστη, να δέσουν πολύ προς τα πάνω του ποταμού, ενώ τα φορτηγά πλοία έχουν σταματήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου να λειτουργούν, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών και Επενδύσεων της Ουγγαρίας.

Στη Βουλγαρία, όπου ο Δούναβης σχηματίζει σύνορα με τη Ρουμανία, η αστυνομία την Τρίτη εκκένωσε 186 τουρίστες από ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε προσαράξει κοντά στην πόλη-λιμάνι Βίντιν.

Το πλοίο Viking Ullur, το οποίο είχε προγραμματιστεί να παραλάβει προμήθειες στο Βίντιν, δεν μπόρεσε να φτάσει στο λιμάνι αφού προσέκρουσε σε έναν ρηχό ύφαλο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας BTA.

Η βουλγαρική συνοριακή αστυνομία δήλωσε ότι το πλοίο είχε λίγο πόσιμο νερό όταν προσάραξε και ότι τα 52 μέλη του πληρώματός του ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στο πλοίο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες πλοήγησης και τις επιλογές επαναπλεύσης.

Το Viking αμφισβήτησε έντονα τις αναφορές ότι υπήρχε έλλειψη τροφίμων ή πόσιμου νερού στο Viking Ullur τη στιγμή του συμβάντος. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το πλοίο ήταν «καλά εφοδιασμένο με τρόφιμα και πόσιμο νερό για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα» και ότι υπήρχαν επαρκείς προμήθειες για να στηρίξουν τους επιβαίνοντες για έως και μια εβδομάδα μετά το περιστατικό.

Στη Σερβία, εκατοντάδες μικρά σκάφη και δεκάδες φορτηγά πλοία έμειναν ακινητοποιημένα στην αποξηραμένη όχθη του ποταμού κοντά στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ.

Ένας ιδιοκτήτης πλωτού σπιτιού, ο Ράντοβαν Σέγκτ, ο οποίος πραγματοποιεί εκδρομές στο ποτάμι με το σκάφος του, δήλωσε στο Associated Press ότι το νερό στον Δούναβη είχε αποσυρθεί «περίπου 15 έως 20 μέτρα από την ακτή του». «Η καλοκαιρινή περίοδος έχει τελειώσει τώρα, όσον αφορά την πλοήγηση με σκάφος», είπε.

Η χαμηλή στάθμη του νερού αναγκάζει τα πυρηνικά εργοστάσια να κλείσουν

Η υποχώρηση των υδάτων επηρεάζει επίσης την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε πολλές χώρες όπου το νερό από τον Δούναβη χρησιμοποιείται συνήθως για την ψύξη αντιδραστήρων.

Στη Ρουμανία, όπου η ροή του νερού του Δούναβη είχε μειωθεί στα 1.630 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, περίπου το ένα τρίτο του τυπικού μέσου όρου του Ιουλίου, οι αρχές έκλεισαν μια μονάδα αντιδραστήρα στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Τσερναβόντα την Τρίτη για λόγους ασφαλείας και ανακοίνωσαν ότι μια άλλη θα έκλεινε σύντομα μετά.

Ομοίως, το πυρηνικό εργοστάσιο Paks της Ουγγαρίας, το οποίο παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, άρχισε να απενεργοποιεί έναν αντιδραστήρα την Τετάρτη λόγω περιορισμένων προμηθειών νερού ψύξης. Αυτό συνέβη μετά από δύο διαδοχικές μειώσεις στην παραγωγή ισχύος σε δύο αντιδραστήρες τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Η ξηρασία αποκαλύπτει θησαυρούς αλλά και κινδύνους

Η εκτεθειμένη κοίτη του ποταμού μπορεί επίσης να προκαλέσει κινδύνους. Την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές στη Βουδαπέστη έκλεισαν τη Γέφυρα της Μαργαρίτας, αφού μια βόμβα που χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύφθηκε στη βάση της από την υποχώρηση της στάθμης του νερού.

Ο κυνηγός θησαυρών Zsolt Horváth χρησιμοποίησε τις ακραίες συνθήκες για να ψαρέψει μεταλλικά αντικείμενα από την εκτεθειμένη όχθη με έναν ισχυρό μαγνήτη την Τρίτη. Είπε ότι έλαβε μεγάλη ευχαρίστηση βρίσκοντας πράγματα όπως έναν παλιό ενισχυτή ραδιοφώνου ή κάλυκες από τους Παγκόσμιους Πολέμους.

Ο Χόρβατ είπε ότι ενώ «το να έχει τόσο λίγο νερό στον Δούναβη είναι ευλογία για αυτό το είδος δραστηριότητας, διαφορετικά είναι κατάρα».