Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίστηκαν, παρά την ανακοίνωση στα τέλη της εβδομάδας πως κλείστηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Κατοικίες χτυπήθηκαν και οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πλήγματα σε Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν «ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο έπληξε διαμέρισμα νότια από τη Ντέιρ αλ Μπάλα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

kabar dari Palestina mulai redup bukan karena disana sudah baik2 saja, teman2 kita disana sampai saat ini masih berjuang menghadapi serangan2 Israel meski sudah adanya kesepakatan gencatan senjata di Oktober 2025 kemarin.



baru2 ini saja (1 Agustus 2026), serangan rudal Israel… https://t.co/nqMmKcyQIr pic.twitter.com/75AXguyllZ — fuji (@fujikaize) August 2, 2026

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην παλιά πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Τρεις ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον διαμερίσματος της οικογένειας αλ Χαμς στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Σάββατο, άλλοι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακο, όπως ανακοίνωσαν η Πολιτική Προστασία και νοσοκομεία της περιοχής.

Ανασύρθηκαν 112 πτώματα από τα συντρίμμια στη Σάμπρα

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε επίσης το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση έρευνας, κατά την οποία ανασύρθηκαν τα πτώματα 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες στην πυκνοκατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας.

di malam yg sama, serangan rudal Israel juga mengenai pemukiman di Deir Al-Balah, Pusat Kota Gaza 🥀❤️‍🩹 pic.twitter.com/PyWeUD2bB6 — fuji (@fujikaize) August 2, 2026

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 40 παιδιά, 38 γυναίκες και επτά άνθρωποι με αναπηρίες.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σημείωσε ότι υποστηρίζει τις ομάδες της Πολιτικής Προστασίας στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την ανάκτηση των θυμάτων.

«Η έρευνα για τους αγνοουμένους και η ανάκτηση πτωμάτων αποτελούν ανθρωπιστικό ζήτημα κρίσιμης σημασίας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμάνι αλ Ναούκ, εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ στη Γάζα. Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απαιτούν χρόνο, ειδικά προσαρμοσμένο εξοπλισμό και συντονισμό διαφορετικών φορέων.

Ακόμη 157 αγνοούμενοι στην ίδια συνοικία

Ο Μοχάμεντ Αμπού Νταν, υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας για τις επιχειρήσεις ανάσυρσης, ανέφερε ότι ακόμη 157 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι στην ίδια συνοικία.

Περιέγραψε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες αναγκάζονται να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια μέσα σε όγκους μπετόν και μετάλλων από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Πολλοί εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Δύσκολη η ανεξάρτητη επαλήθευση

Ο ακριβής απολογισμός παραμένει δύσκολο να εξακριβωθεί εξαιτίας της έκτασης των καταστροφών και των σοβαρών προβλημάτων πρόσβασης σε πολλές περιοχές.

Οι περιορισμοί που εξακολουθούν να επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας εμποδίζουν την ανεξάρτητη επαλήθευση των απολογισμών των θυμάτων και την ελεύθερη κάλυψη των γεγονότων στο πεδίο, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.