Δεκαπέντε ελέφαντες εντοπίστηκαν νεκροί στη νότια Κένυα, έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (Kenya Wildlife Service – KWS) να ανακοινώνει ότι στα δείγματα που συλλέχθηκαν προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου των ζώων, εντοπίστηκε κυάνιο.

Το δηλητήριο εκτιμάται ότι ήταν πάνω σε ντομάτες που κατανάλωσαν οι ελέφαντες και είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες.

Δέκα από τους ελέφαντες είχαν βρεθεί αρχικά με συμπτώματα παράλυσης και κατέληξαν μέσα σε δύο ημέρες. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν εντοπίστηκαν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές για την προστασία της άγριας ζωής έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσουν το κοινό, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν μέσω τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι οι τοξικές ουσίες που κατανάλωσαν οι ελέφαντες δεν συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα ελεφάντων στην περιοχή, όπου οι αρχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν αποτελεσματικά τη λαθροθηρία.

Ανάμεσα στα νεκρά ζώα περιλαμβάνονται ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογενειακή ομάδα ή σε συγκεκριμένη δημογραφική κατηγορία.

#IGR: Something is killing elephants near one of Kenya’s most famous national parks. Authorities are investigating the deaths of 15 elephants over the past month around Amboseli National Park, with 10 reportedly showing signs of partial paralysis before dying within two days. pic.twitter.com/2pNZ79X7iQ — India Global Review (@IGR_Media) July 29, 2026

Η KWS ανέφερε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του Amboseli Trust for Elephants, οργανισμού που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ελεφάντων, στο οικοσύστημα του Αμποσέλι ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες το 2025.