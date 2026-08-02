Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχθηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολς, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο κ. Χιξ στον Τύπο.

Multiple People Killed in Shooting at Twin Falls In-N-Out Burger, Suspect Dead



Twin Falls, Idaho – on August 1, 2026, a shooting at the In-N-Out Burger at 1965 Blue Lakes Boulevard North in Twin Falls, Idaho, left multiple people dead and others injured, according to the Twin… pic.twitter.com/Z55pbOxcC7 — Police Incidents (@PoliceIncident) August 2, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολς, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

Multiple people killed in #Idaho restaurant shooting, suspected shooter dead pic.twitter.com/fNQtzpTLpQ — CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2026

Άλλο βίντεο εικονίζει πάνω από δέκα ανθρώπους να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

Η Τουίν Φολς, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.