Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες θα δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους.

Τα πύρινα μέτωπα σε Αττική – Βοιωτία μαίνονται με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Πόρτο Γερμενό, καθώς η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις, και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο νότιο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να μην περάσει η φωτιά στην Ψάθα καθώς και σε άλλα δύο σημεία, στον Άγιο Νεκτάριο αλλά και βόρεια απ’ αυτόν προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην πλησιάσει τα Βίλια ενώ οι επίγειες δυνάμεις καταβάλλουν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου οι φλόγες να μην πλησιάσουν τα σπίτια στον οικισμό της Βένιζας.

Για το λόγο αυτό σήμερα εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 καλώντας για απομάκρυνση από τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής.

Συνολικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 (αισθητήρας VHR2), ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων που είχαν ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Στη Βοιωτία η κατάσταση από την Πυροσβεστική χαρακτηρίζεται “σταθερή”.

Συνολικά σε Αττική και Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Επίσης λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών.

Επί ποδός βρίσκονται οι επίγειες δυνάμεις και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σκάλωμα Φωκίδας προκειμένου να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην προχωρήσει στην περιοχή Πηγή. Παράλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν για απομάκρυνση από τις περιοχές, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Συνολικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές ενώ για την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, (κατηγορία 4) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (‘΄ Red Code”). Παράλληλα λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε Γενική Επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το ΑΠΕ.