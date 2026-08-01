Το Ισραήλ εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο N12.

Ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής, προσθέτοντας ότι «εκτιμούμε ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει την έκταση της επίθεσης, ούτε είναι γνωστό αν επιθυμεί το Ισραήλ να συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ από το πρώτο στάδιο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτελούν «τακτική κωλυσιεργίας» και ότι είναι «εξοργισμένος, θυμωμένος και απογοητευμένος».

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, «το σενάριο που παρουσιάστηκε στον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο ενισχύει την ισραηλινή εκτίμηση ότι μια μεγάλης κλίμακας και στοχευμένη επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς. Μια τέτοια ισχυρή επίθεση θα μπορούσε να είναι χρονικά περιορισμένη και να μη οδηγήσει απαραίτητα σε έναν “ενεργειακό πόλεμο” που θα εκτόξευε τις τιμές. Πρόκειται για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικό αντίκτυπο στην ιρανική κοινωνία».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Τραμπ θα επιλέξει αυτή την επιλογή ή αν θα διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν είναι ζήτημα του αν, αλλά του πότε. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από το να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προτιμά να μην εμπλέξει το Ισραήλ στο αρχικό στάδιο μιας ενδεχόμενης επίθεσης κατά του Ιράν.

Ωστόσο, στο Ισραήλ εκτιμούν ότι μια σημαντική αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, οδηγώντας τελικά και στην άμεση εμπλοκή του Ισραήλ στη σύγκρουση.

Νωρίτερα σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν την ταξιδιωτική προειδοποίηση προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να το πράξουν σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει αεροπορικά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει μέσα στις επόμενες ημέρες αεροπορικά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη την οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές του Ιράν θα αποσκοπούσε στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στα πιθανά πλήγματα θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Ισραήλ για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές εβδομάδες, γεγονός που θα αύξανε τον κίνδυνο νέων ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων.

Μάλιστα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται νέα στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και κάποια στιγμή θα πουν ότι δεν αντέχουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις, τόσο αποδυναμώνεται το Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Axios ότι «όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ στο υπουργικό συμβούλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν και το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του».

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το Ιράν έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επιθετική στάση τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέφερε, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αιφνιδιάστηκαν από το επίπεδο κλιμάκωσης που ήταν διατεθειμένη να επιδείξει η Τεχεράνη.