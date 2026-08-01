Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε για τον έρωτα, την έννοια της ελευθερίας αλλά και τις σκέψεις που του προκαλεί η σημερινή πραγματικότητα, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Εύα Νικολαΐδου.

Με αφορμή την καλλιτεχνική του σύμπραξη με την Ταμίλα Κουλίεβα το φετινό καλοκαίρι, ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικές και κοινωνικές ανησυχίες, μιλώντας με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για όσα τον απασχολούν.

Αναφερόμενος στον έρωτα, τον χαρακτήρισε ως μια τεράστια δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος.

«Ο έρωτας είναι τεράστια δύναμη. Θέλεις να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε πως, παρότι υπάρχει η αντίληψη ότι ο έρωτας σταδιακά μετατρέπεται σε αγάπη και χάνει την αρχική του ένταση, πιστεύει πως υπάρχουν τρόποι ανανέωσης μέσα από την έκπληξη και τη διαρκή προσπάθεια.

«Νομίζω πως υπάρχουν τρόποι ανανέωσης που έχουν να κάνουν με την έκπληξη. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να επιστρατεύσεις και τη σκέψη, κάποιες στρατηγικές. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει ο έρωτας», τόνισε.

«Δυσκολεύομαι πολύ να βρω πού βρίσκεται η ελευθερία»

Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε ακόμη για την έννοια της ελευθερίας, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αισθανθεί ανεξάρτητος.

«Δυσκολεύομαι πολύ να βρω πού βρίσκεται η ελευθερία. Προσπαθώ να την εντοπίσω σε σχέση με μένα και τη δική μου ζωή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η μόνη στιγμή που αισθάνεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να αγγίξει πραγματικά την ελευθερία είναι μέσα από τη δημιουργία.

«Ίσως είναι μόνο η στιγμή που κάποιος άνθρωπος δημιουργεί κάτι. Εκεί που ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε μια στιγμή έμπνευσης ή σε μια έκρηξη καλλιτεχνικής μορφής. Διαφορετικά, δεν μπορώ να δω πού εγώ είμαι ελεύθερος», είπε.

Η αγωνία του για τα παιδιά και τον πόλεμο

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην επίδραση που έχουν οι πολεμικές συγκρούσεις στη νέα γενιά, μιλώντας για την αγωνία που βιώνει η μεγάλη του κόρη.

Όπως αποκάλυψε, η κόρη του, η οποία είναι απόφοιτη της Γ’ Λυκείου και βρίσκεται στην Ελλάδα, δυσκολεύεται να κοιμηθεί εδώ και ημέρες εξαιτίας του φόβου που προκαλεί η εικόνα του πολέμου.

«Η μεγάλη μου κόρη έχει 20 μέρες που εξαιτίας του πολέμου δεν μπορεί να κοιμηθεί. Θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι δίπλα μας», ανέφερε.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιστατικό, λέγοντας πως η κόρη του βλέπει στον ύπνο της ότι δεν υπάρχει η Ακρόπολη.

«Μεγάλωσε στα Πετράλωνα και η Ακρόπολη είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει όταν βγαίνει από το σπίτι της. Στην πραγματικότητα είναι ένα τσακ από το να βγαίνεις και να μη βλέπεις τίποτα», σημείωσε.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου τόνισε πως αυτό που τον συγκλονίζει περισσότερο είναι η επίδραση των πολέμων στα παιδιά, καθώς, όπως είπε, είναι «εν δυνάμει τα πάντα και τίποτα».

Κλείνοντας, στάθηκε ξανά στη δύναμη της τέχνης και της δημιουργίας ως μια μορφή αντίστασης και ελπίδας.

«Μπορεί κάτι να συγκινήσει εσένα και μετά εσύ να προσπαθήσεις, από αυτό που σε συγκίνησε, να ταράξεις κάποιον άλλο. Εκεί μπορώ να δω μια χαραμάδα», ανέφερε.