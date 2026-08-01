Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο κέντρο της Μόσχας, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του στη ρωσική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max, το υπουργείο ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 8:10 μ.μ. (τοπική ώρα), κοντά στο Κτίριο 1 της πλατείας Κουντρίνσκαγια. Η κυκλοφορία γύρω από την πλατεία έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ οι είσοδοι του σταθμού του μετρό Barrikadnaya έχουν κλείσει.

Η αστυνομία της Μόσχας δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ότι η έκρηξη προκάλεσε «τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες, με τραύματα διαφορετικής βαρύτητας».

Heavy police and ambulance presence surrounds the site of an explosion near a café in Moscow that killed three people and injured 15 others.



Russian investigators said the casualty toll is still being verified, and the investigation into the incident is ongoing. pic.twitter.com/8GQv0ePEIL — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 1, 2026

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.