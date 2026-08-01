Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται στο φως, με έναν 34χρονο άνδρα να καταγγέλλει ότι πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες αιχμάλωτος στο σπίτι της μητριάς του, ζώντας σε συνθήκες ακραίας απομόνωσης, υποσιτισμού και εξαθλίωσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο ίδιος έβαλε φωτιά στην κατοικία στο Κονέκτικατ, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν η μοναδική του διέξοδος για να αποκτήσει ξανά την ελευθερία του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, χρησιμοποίησε χαρτί εκτυπωτή, αντισηπτικό χεριών και έναν αναπτήρα για να προκαλέσει τη φωτιά. Μετά τη διάσωσή του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ήθελα την ελευθερία μου».

«Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή»

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο σε δωμάτιο περίπου 6,7 τετραγωνικών μέτρων, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας ήταν σοβαρά υποσιτισμένος, ζύγιζε μόλις 30,8 κιλά, ενώ χρειάστηκε άμεση νοσηλεία λόγω εισπνοής καπνού.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται με το αρχικό «S» και περιγράφει ότι περνούσε σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο κλειδωμένος στο δωμάτιό του, γνωρίζοντας την πορεία του χρόνου μόνο από όσα άκουγε στο ραδιόφωνο.

Το σπίτι στο Κονέκτικατ όπου ήταν αιχμάλωτος της μητριάς του όπως καταγγέλλει ο 34χρονος

«Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, εξηγώντας πως περνούσε τις ώρες του μετρώντας τα αυτοκίνητα που περνούσαν έξω από το σπίτι ή ακούγοντας μουσική και αγώνες μπάσκετ.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι για χρόνια δεν είχε κάνει μπάνιο, δεν είχε επισκεφθεί ποτέ οδοντίατρο και αναγκαζόταν να κουρεύεται μόνος του. Όπως ανέφερε, τα δόντια του είχαν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε συχνά έσπαγαν όταν προσπαθούσε να φάει.

Ζούσε με αποφάγια και νερό από την τουαλέτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 34χρονος επιβίωνε τρώγοντας αποφάγια από τα σκουπίδια και πίνοντας νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, από την εφηβεία έως και την ενήλικη ζωή του χρησιμοποιούσε μπουκάλια και εφημερίδες για να κάνει την ανάγκη του, καθώς παρέμενε κλειδωμένος στο δωμάτιό του

Για τις καθημερινές του ανάγκες χρησιμοποιούσε εφημερίδες και πλαστικά μπουκάλια, ενώ είχε κατασκευάσει έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό με χωνί και καλαμάκια ώστε να απομακρύνει τα ούρα του από το δωμάτιο.

Όπως κατέθεσε, μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2024 ο εγκλεισμός του έγινε ακόμη πιο αυστηρός, ενώ οι απειλές ότι θα του στερούσαν το λιγοστό φαγητό ή θα τον κρατούσαν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κλειδωμένο τον απέτρεπαν από το να ζητήσει βοήθεια.

Οι προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με καταθέσεις, αγνοήθηκαν

Η υπόθεση φαίνεται πως είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2005, όταν το σχολείο του παιδιού είχε εκφράσει ανησυχίες για την εικόνα του.

Ο τότε διευθυντής του σχολείου, Τομ Πανόνε, κατέθεσε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν δει το παιδί να κλέβει φαγητό και να τρώει ακόμη και από τα σκουπίδια.

«Όλοι ανησυχούσαν πραγματικά γι’ αυτό το παιδί. Ήταν φανερό ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Το γνωρίζαμε, το καταγγείλαμε, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα», δήλωσε.

η 57χρονη Κίμπερλι Σάλιβαν αρνείται όλες τις κατηγορίες

Η αρμόδια Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών εξέφρασε τη θλίψη της για τις συνθήκες που περιγράφονται στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαθέτει αρχεία που να αποδεικνύουν πως είχε λάβει σχετική αναφορά.

Οι κατηγορίες και η στάση της 57χρονης

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε ο 34χρονος αντίστοιχη, «χωρίς υπερβολή», με εκείνη ενός επιζώντα του Άουσβιτς, αναφερόμενοι στον ακραίο υποσιτισμό και τις συνθήκες διαβίωσής του.

Από την πλευρά της, η 57χρονη Κίμπερλι Σάλιβαν αρνείται όλες τις κατηγορίες. Μέσω του δικηγόρου της υποστηρίζει ότι είναι αθώα και δεν προτίθεται να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία παραδοχής ενοχής, η οποία προβλέπει ποινή κάθειρξης 30 ετών, με εκτιτέα τα 10.

Η Σάλιβαν στο δικαστήριο με τους δικηγόρους της

Η προθεσμία για την επίσημη απάντησή της λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Εφόσον απορρίψει τη συμφωνία, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη, όπου σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη αυστηρότερη ποινή.