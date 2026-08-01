Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι πλέον παίκτης της Ρόμα και η Βόλφσμπουργκ τον αποχαιρέτησε μέσω των social media με μήνυμα στα ελληνικά.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για 15+3 εκατ. ευρώ και ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε επισήμως από τους «τζαλορόσι», οι οποίοι θα αγωνιστούν στο Champions League τη νέα σεζόν.

Ανοίγει, έτσι, μια νέα σελίδα στην καριέρα του Κουλιεράκη έπειτα από μια διετία στη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στα ελληνικά.

«Σε ευχαριστώ, Κούλιε», έγραψαν οι Γερμανοί και συμπλήρωσαν στα γερμανικά: «Ευχαριστούμε για την προσφορά σου και καλή επιτυχία στη νέα σου πρόκληση».