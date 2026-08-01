Παίκτης της Ρόμα με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από το κλαμπ.

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ μετά τον υποβιβασμό της. Ο Κουλιεράκης ήταν στο στόχαστρο των Ρωμαίων, είπε το «ναι» στην πρόταση που του έκαναν και από εκεί και πέρα περίμενε να ανάψουν το πράσινο φως και οι Γερμανοί.

Η Βόλφσμπουργκ, τελικά, αποδέχθηκε την πρόταση για 15+3 εκατ. ευρώ και ο Κουλιεράκης το Σάββατο (1/8) προσγειώθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε επισήμως.

Ο 23χρονος στόπερ θα είναι ο δέκατος Έλληνας παίκτης στην ιστορία της Ρόμα, μετά τους Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη, Μανωλά, Χολέβα, Ταχτσίδη, Ελευθερόπουλο, Κεραμίτση και Τσιμίκα.