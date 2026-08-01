Στη σύλληψη ενός Τούρκου πλοιοκτήτη, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Μυτιλήνης – Αϊβαλί, προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, εκτελώντας ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022.

Το ένταλμα αφορά υπόθεση διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, που ξεπερνά τους δύο τόνους, με τις αρχές να ερευνούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να συμμετείχαν Έλληνες, Αλβανοί και Τούρκοι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το Σάββατο 1 Αυγούστου κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πλοίο που επανεκτέλεσε δρομολόγια στη γραμμή Μυτιλήνη – Αϊβαλί έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τούρκος πλοιοκτήτης βρισκόταν κανονικά καταγεγραμμένος στο ναυτολόγιο του πλοίου, χωρίς ωστόσο να έχει αποβιβαστεί στο λιμάνι, παραμένοντας εντός του πλοίου κατά τον έλεγχο.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ αυτή τη στιγμή κρατείται στις εγκαταστάσεις του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και την κράτησή του.