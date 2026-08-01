Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε σε όλα με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Το όνομα του 22χρονου Γάλλου δεξιού μπακ ήρθε στο προσκήνιο για τους «ασπρόμαυρους» πριν λίγες μέρες και όλα δείχνουν, τελικά, ότι θα προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Μικελμπρενσί, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από το Αμβούργο και αποτελούσε μεταγραφικό στόχο της Βαλένθια, οδήγησαν σε συμφωνία και ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Ο Μικελμπρενσί είχε 26 συμμετοχές με 4 ασίστ στη Bundesliga την περασμένη σεζόν ενώ συνολικά αγωνίστηκε 68 φορές με τη φανέλα του Αμβούργου, ομάδα στην οποία είχε πάρει μεταγραφή το 2022, φεύγοντας από τη Μετς.