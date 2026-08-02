Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή της Πάστρας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή του Ελειού, υποχρεώνοντας την Πολιτική Προστασία να αποστείλει διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από συνολικά επτά περιοχές.

Οι νεότερες εντολές αφορούν τον Κάτω Κατελειό, τα Χιονάτα, τον Θηράμονα και τα Μαυράτα. Όσοι βρίσκονται στον Κάτω Κατελειό καλούνται να κινηθούν προς το Ρατζακλί και τη Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονται στα Χιονάτα, στον Θηράμονα και στα Μαυράτα πρέπει να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Chionata #Thiramona #Mavrata areas of the regional unit of #Kefalonia move away to #Argostoli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

Είχαν προηγηθεί μηνύματα για εκκένωση του Κρεμμυδίου, του Μαρκόπουλου και του Κατελειού, επίσης με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, καθώς και αρχική προειδοποίηση προς όσους βρίσκονταν στην Πάστρα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in the #Kremmidi area of the regional unit of #Kefalonia move away to #Argostoli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Έξι διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112

Η πρώτη ενημέρωση από το 112 εστάλη λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καλώντας τους κατοίκους της Πάστρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Καθώς όμως το μέτωπο άρχισε να επεκτείνεται, ακολούθησαν διαδοχικές εντολές απομάκρυνσης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πάστρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Αρχικά κλήθηκαν να φύγουν προς το Αργοστόλι όσοι βρίσκονταν στο Κρεμμύδι. Στη συνέχεια εκδόθηκαν αντίστοιχες οδηγίες για το Μαρκόπουλο και τον Κατελειό. Ακολούθησε ξεχωριστό μήνυμα για τον Κάτω Κατελειό, με κατεύθυνση προς Ρατζακλί και Σκάλα, ώστε να μην κινηθούν οι πολίτες προς δρόμους που βρίσκονταν κοντά στην πορεία της φωτιάς.

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους των Χιονάτων, του Θηράμονα και των Μαυράτων, από τους οποίους ζητήθηκε να κατευθυνθούν προς το Αργοστόλι. Πρόκειται συνολικά για έξι διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112, γεγονός που αποτυπώνει τη γρήγορη μεταβολή της εικόνας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα στη νύχτα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:20 το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση και σε σημείο με δύσκολο ανάγλυφο. Η φωτιά άρχισε να κινείται προς περιοχές με βλάστηση και διάσπαρτες κατοικίες, με αποτέλεσμα να δοθεί προτεραιότητα στην προληπτική απομάκρυνση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας το μέτωπο κατέβηκε προς την περιοχή του Ελειού, πλησιάζοντας διαδοχικά οικισμούς στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού. Η κατεύθυνση αυτή οδήγησε τις Αρχές στην εκκένωση μιας ευρείας ζώνης από το Κρεμμύδι και το Μαρκόπουλο έως τον Κατελειό, τα Χιονάτα, τον Θηράμονα και τα Μαυράτα.

Οι απομακρύνσεις πραγματοποιούνται με διαφορετικές κατευθύνσεις, ανάλογα με τη θέση κάθε περιοχής και την πορεία του μετώπου. Για τον Κάτω Κατελειό επιλέχθηκε η διαδρομή προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ για τους υπόλοιπους οικισμούς δόθηκε κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Η Αστυνομία και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στους δρόμους, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των οχημάτων και να εμποδίσουν την πρόσβαση προς τα επικίνδυνα σημεία. Οι πολίτες καλούνται να μην επιλέγουν δικές τους διαδρομές και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες που δίνονται από το 112 και τις Αρχές στο πεδίο.

Ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις στη μάχη

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν αρχικά 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία επιχειρούν στη δημιουργία ζωνών προστασίας και στη διάνοιξη προσβάσεων.

Το δύσβατο έδαφος δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της επιχείρησης να στηρίζεται στα πεζοπόρα τμήματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις πλευρές του μετώπου και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές προς τις οποίες κινήθηκε η φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νύχτα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εναέριων ρίψεων. Με το πρώτο φως της ημέρας μπορεί να γίνει πληρέστερη αποτίμηση του μετώπου και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ενισχυθεί η επιχείρηση από αέρος.

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του νησιού

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κεφαλονιάς έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση. Υδροφόρες, μηχανήματα έργου και προσωπικό των δήμων παρέχουν συνδρομή στην Πυροσβεστική, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφαλή εκκένωση των οικισμών.

Η χρονική στιγμή της πυρκαγιάς προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, πολλοί επισκέπτες και παραθεριστές. Για τον λόγο αυτόν οι Αρχές ζητούν να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην εκτέλεση των εντολών του 112.

Μέχρι τις τελευταίες ενημερώσεις δεν έχει ανακοινωθεί τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη και ολοκληρωμένη εικόνα για ζημιές σε κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις. Η προτεραιότητα των δυνάμεων παραμένει η προστασία των ανθρώπων και η ανάσχεση του μετώπου πριν αυτό πλησιάσει περισσότερο τους εκκενωμένους οικισμούς.

Βελτίωση στη Φωκίδα

Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας, ανάμεσα στην Ιτέα και τη Ναύπακτο. Η εικόνα παρουσιάζει σχετική βελτίωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες ενεργές εστίες και αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Το κύριο βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και στον κάμπο της Μαγούλας, όπου η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή με πυκνή βλάστηση. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να εμποδίσουν την εξάπλωσή της προς το πευκοδάσος που περιβάλλει το βουνό, ενώ δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των οικισμών.

Ενισχυμένες δυνάμεις στο μέτωπο

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Δωρίδος υποστηρίζουν τις επίγειες δυνάμεις.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα. Με τον τρόπο αυτόν εντοπίζονται εστίες που δεν είναι ορατές από το έδαφος και κατευθύνονται στα κατάλληλα σημεία τα πεζοπόρα τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά είχε διασπαστεί σε δύο βασικά μέτωπα, με το ένα να κινείται από το Κλήμα προς την Πηγή και το άλλο να αναπτύσσεται προς τη Μαγούλα και το Πευκάκι. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν την περίμετρό της και να αποτρέψουν νέα επέκταση προς κατοικημένες περιοχές.

Διαδοχικές εκκενώσεις επτά οικισμών

Λόγω της γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112. Αρχικά ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στο Κλήμα, στην Πηγή, στα Κούκουρα και στα Νέα Κούκουρα να απομακρυνθούν προς το Πευκάκι και το Ευπάλιο.

Καθώς όμως το μέτωπο άλλαξε κατεύθυνση, ακολούθησε νέα εντολή για την εκκένωση της Μαγούλας προς το Μοναστηράκι. Αργότερα, όταν οι φλόγες πλησίασαν το Πευκάκι, εστάλη τρίτο μήνυμα, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στο Πευκάκι και στο Ευπάλιο κλήθηκαν να κινηθούν προς τη Ναύπακτο.

Οι επτά περιοχές για τις οποίες εκδόθηκαν εντολές απομάκρυνσης είναι το Κλήμα, η Πηγή, τα Κούκουρα, τα Νέα Κούκουρα, η Μαγούλα, το Πευκάκι και το Ευπάλιο. Οι Αρχές ζητούν από τους κατοίκους να μην επιστρέψουν πριν δοθεί επίσημη οδηγία, καθώς στο εσωτερικό της καμένης έκτασης παραμένουν θερμές εστίες.

Ζημιές σε σπίτια και οικισμούς

Η πυρκαγιά πέρασε μέσα ή πολύ κοντά από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και άλλες εγκαταστάσεις. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για καταστροφές στο Κλήμα, στη Μαγούλα και στην περιοχή Κούμαρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή.

Κατά τις πιο δύσκολες ώρες οι φλόγες μπήκαν στην Πηγή και στο Κλήμα, όπου πυροσβέστες και κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τις κατοικίες. Η πλήρης έκταση των ζημιών θα αποτιμηθεί όταν εξασφαλιστεί η πρόσβαση των συνεργείων και υποχωρήσει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Στο Πευκάκι η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στον οικισμό, με τις δυνάμεις να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των σπιτιών. Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και γύρω από το Ευπάλιο, πριν εκδοθεί τελικά η εντολή προληπτικής απομάκρυνσης προς τη Ναύπακτο σύμφωνα με το ΕΡΤnews.