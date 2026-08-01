Στο πλευρό του Τζάνι Ινφαντίνο στέκεται το Κατάρ, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να τοποθετείται με ανακοίνωση για όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες με το σχέδιο για πώληση του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Μπορεί η FIFA να απέσυρε το συγκεκριμένο σχέδιο λόγω των μεγάλων αντιδράσεων που υπήρξαν, παρ’ όλα αυτά το Κατάρ θεωρεί πως ήταν κάτι θετικό για το ποδόσφαιρο και στηρίζει τον Ινφαντίνο τόσο για την έμπνευσή του όσο και για το γεγονός ότι έκανε πίσω τελικά.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του προέδρου της FIFA, αναφέροντας τα εξής…

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποσύρει την πρόταση FIFA Forward Enterprise, προς όφελος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Παρότι η πρόταση είχε θετικά στοιχεία, επικροτούμε τη σοφία της επιλογής να δοθεί προτεραιότητα στην ενότητα μεταξύ των Ομοσπονδιών-Μελών. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ (Qatar Football Association) στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο».