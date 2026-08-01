Την έντονη αντίδρασή του στις αλλαγές που δρομολογήθηκαν για το «Καλημέρα Ελλάδα» εξέφρασε δημόσια ο Φοίβος Παπαδάκης, γιος του Γιώργου Παπαδάκη, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του νέου σχήματος που θα αναλάβει την ιστορική πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» αναλαμβάνουν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, με τον σταθμό να δίνει στη δημοσιότητα και το πρώτο επίσημο προωθητικό βίντεο. Η ανακοίνωση προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς τηλεθεατές να εκφράζουν επιφυλάξεις ή και ανοιχτή διαφωνία για τη νέα εποχή της εκπομπής.

Ο Φοίβος Παπαδάκης πήρε ξεκάθαρη θέση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας χαρακτηριστικά σχόλια χρηστών που ασκούσαν κριτική στην επιλογή του ΑΝΤ1. Ανάμεσά τους ήταν αναρτήσεις όπως «Έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, πάει η πρωινή ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ πήγε ΑΝΤ1» και «Σίγουρη αποτυχία».

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις αναδημοσιεύσεις. Με δικό του μήνυμα εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε η εκπομπή που συνδέθηκε επί δεκαετίες με τον πατέρα του, γράφοντας:

«Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου».

Δείτε την ανάρτησή του