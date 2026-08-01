Νέα φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Κεφαλονιά, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Στο μήνυμα που εστάλη μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πάστρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:20 σε δασική έκταση και σε δύσβατο σημείο κοντά στον οικισμό της Πάστρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της πριν ενισχυθεί από τους ανέμους.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την πορεία της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας.