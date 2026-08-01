Η Ζέτα Μακρυπούλια άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού «InStyle» και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου, με αφορμή το νέο θεατρικό της βήμα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η σχέση της με τον έρωτα, εξηγώντας πως πλέον τον αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ωριμότητα και χωρίς τις υπερβολές του παρελθόντος.

«Ο έρωτας έχει αλλάξει πολύ μέσα μου. Πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη ότι πλέον τον έχει απομυθοποιήσει.

Όπως εξήγησε, αυτή η αλλαγή όχι μόνο δεν την ενοχλεί, αλλά την κάνει να αισθάνεται καλύτερα.

«Έχει απομυθοποιηθεί, είναι η αλήθεια. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει κιόλας», είπε.

Η Ζέτα Μακρυπούλια σημείωσε πως στα νεότερα χρόνια βίωσε τον έρωτα με όλη την ένταση που τον χαρακτηρίζει, κάτι για το οποίο δηλώνει ευγνώμων.

«Είχα αυτή την υπερβολή που λίγο πολύ έχουμε όλοι, ίσως και λόγω ηλικίας. Τον έζησα στο φουλ, όπως τον ήθελα, στα κόκκινα. Χάρηκα, ανυψώθηκα, έπεσα στα πατώματα, ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Έχω κάνει όλο τον κύκλο», ανέφερε.

Σήμερα, όπως εξομολογήθηκε, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και θεωρεί πως η εξέλιξη ενός ανθρώπου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα συναισθήματά του.

«Τώρα είμαι σε μια φάση που έχω απομυθοποιήσει τον έρωτα, γιατί θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία θα ήταν λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου», τόνισε.

Η ίδια πρόσθεσε πως πλέον μπορεί να διακρίνει ευκολότερα τη διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό έρωτα και τον στιγμιαίο ενθουσιασμό.

«Πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας και πότε είναι απλώς ενθουσιασμός», κατέληξε.