Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές στα Άνω Λιόσια, μετά τον εντοπισμό σορού μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος και έφερε τραύμα στο κεφάλι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ατόμου ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να διερευνούν την υπόθεση.