«Αποκάλυψη» συντελείται στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά καίει τα πάντα στο πέρασμά της, με το Πόρτο Γερμενό να γίνεται στάχτη, σύμφωνα με μαρτυρίες και εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα και δείχνουν σπίτια τυλιγμένα στις φλόγες.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τη φωτιά, με την ΕΡΤ να αναφέρει ότι κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και πως ακούστηκαν εκρήξεις. Μαρτυρίες στο OPEN ανέφεραν ότι κάηκαν σπίτια και πάρα πολλά έχουν υποστεί ζημιές, τονίζοντας «ξεχάστε αυτό που ξέρατε» και πως «καίγονται τα πάντα».

Η πυρκαγιά καίει και ένα λατομείο της περιοχής, ενώ για λίγη ώρα η πορεία της είχε στραφεί προς τα καμένα από τους ανέμους, μέχρι που άλλαξε πάλι.

Με το πρώτο φως του ήλιου σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα, όμως λόγω των θυελλωδών ανέμων επιχειρούν με ιδιαίτερη δυσκολία.

Επίσης, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Παραμένει η εκτροπή στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη.

Νωρίτερα, περίπου στις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε ο απεγκλωβισμός από την παραλία του Πόρτο Γερμενού Βιλίων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Εθελοντής πυροσβέστης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ, είπε ότι «δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20-30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν».

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη φωτιά:

Η εικόνα στη Βοιωτία

Με τον πύρινο εφιάλτη πάλευαν κατά τη διάρκεια της νύκτας επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς συνεχίζει να μαίνεται πυρκαγιά σε δύο μέτωπα που εκδηλώθηκαν χθες Παρασκευή το πρωί στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 2:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Δομβραίνας προς τη Θίσβη

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στη Δομβραίνα να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τη Θίσβη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η ενεργοποίηση του 112 κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.